Biella e dintorni: gli appuntamenti per domenica 29 gennaio

BIELLA – Domenica all'insegna della cultura nel Biellese con tanti appuntamenti dedicati al nutrimento dell'anima. Ecco le nostre proposte.

Teatro

Al Teatro Comunale di Cossato, alle 16 lo spettacolo Don Fedele Bertone, Quanti guai in processione. A cura de I volti anonimi – Torino. Prezzi: euro 10. Al costo del biglietto vanno aggiunti diritti di prevendita. Prevendite presso: Libreria Arcadia, Cossato, Cigna Dischi, via Italia 10, Biella, Paper Moon, viia Galimberti 37, Biella, Dream's Book, Gattinara e online. Info: Il Contato del Canavese 0125 641161, Teatro Comunale 015 93899, www.ilcontato.it, biglietteria@ilcontato.it.

Cultura

Dalle 14.30 a Masserano visita al Polo Museale Masseranese. Partenza dalle 14.30 con visita della Reggia, della Collegiata, dell'ex-Chiesa di san Teonesto e della Chiesa di Santo Spirito. Si potrà ammirare il Borgo storico e la sua chiesetta della Sacra Famiglia. Appuntamento presso la biglietteria all'ingresso del Palazzo dei Principi, via Roma 188. Info: Associazione Don Barale 345 5126696, www.polomusealemasseranese.weebly.com, associazionedonbarale@gmail.com.

Seminari e workshop

Dalle 16.30 presso il Centro Congresso Agorà Palace Hotel, via Lamarmora 13/A, la II Conferenza Concerto della rassegna Musica e Medicina: «Viaggio nel volontariato medico in Africa», relatore il dottor Nicola Vinassa, traumatologo in servizio presso l'ospedale di Chivasso e già volontario cooperante nei progetti CUAMM in Etiopia, Tanzania, Uganda. Alle 17, «Ti racconto l'Africa»: Maurizio Di Fulvio Quartet: Alessia Martegiani, voce; Maurizio Di Fulvio, chitarra; Ivano Sabatini, contrabbasso; Valter Caratelli, percussioni. Biglietti: euro 15 tessera socio N.I.S.I. ArteMusica 2017, euro 5 ingresso ad ogni concerto per i soci e personale dipendente ASL, euro 8 ingresso ad ogni concerto per i non associati, euro 35 solo per i soci ingresso per 7 concerti con posto riservato sia all'Agorà Palace che alla Sala Convegni dell'Ospedale. Vendita tessera socio presso Hotel Agorà Biella via Lamarmora 13/A: domenica 15 gennaio dalle ore 11 alle 17.30. Convenzione dedicata ai soci N.I.S.I. con la Zante Viaggi di Gaglianico. Prenotazione telefonica con assegnazione del posto al numero 015 8407324 (Hotel Agorà Palace). Ritiro del biglietto presso la sede del concerto 30 minuti prima dell'inizio. I posti prenotati saranno tenuti occupati fino a 10 minuti prima dell'inizio del concerto. Ingressi ancora disponibili in vendita fino all'esaurimento dei posti direttamente presso la sede dei concerti a partire da 45 minuti prima dell'inizio. Info: segreteria N.I.S.I. 0161 998105 o 338 7294638, www.nuovoisi.it, segreteria@nuovoisi.it.