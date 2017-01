Furti di profumi e vestiti: presa una rumena

VERCELLI - Anche nell’ultimo periodo la Polizia di Stato ha proseguito l’attività di contrasto ai reati predatori nel capoluogo. In particolare i poliziotti della Squadra mobile, hanno denunciato una giovane donna, B.L., classe 1995, di nazionalità rumena, residente a Casale Monferrato, con numerosi precedenti di polizia nonostante la giovane età, anche per fatti analoghi, che poco prima delle festività natalizie aveva rubato diverse confezioni di profumi presso una nota profumeria del centro cittadino.

Il lavoro di indagine

L’attività investigativa ha, infatti, permesso alla locale Procura di disporre una perquisizione presso la sua abitazione che ha consentito il rinvenimento di decine di confezioni di profumi di pregio e numerosissimi capi di abbigliamento per neonati, tutto frutto di altri furti commessi presso diversi esercizi commerciali del novarese e del casalese. Questo materiale è stato tutto sequestrato per la successiva restituzione ai negozi depredati.

Altri interventi

Contestualmente sono state svolte altre due attività di indagine finalizzate al recupero di alcuni telefoni cellulari rubati nei mesi scorsi ai legittimi proprietari, lasciati in bella vista a bordo delle proprie vetture parcheggiate nel capoluogo. Per tali motivi sono stati denunciati alla medesima autorità giudiziaria altri due individui, uno residente nel capoluogo, S.F. classe 1983, di nazionalità albanese, l’altro residente a Palestro, J.A., classe 1979, di nazionalità marocchina, entrambi immuni da precedenti. Questi sono stati deferiti in stato di libertà in ordine al reato di ricettazione perché trovati in possesso di oggetti rubati.