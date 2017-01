Orsi, rinviata la sfida contro Sondrio

BIELLA - L’incontro che il Biella Rugby avrebbe dovuto giocare domenica in trasferta a Sondrio, è stato rinviato per campo impraticabile. Di pochi minuti fa la comunicazione definitiva, avvenuta in seguito del sopralluogo di un arbitro che ha riscontrato sul terreno un eccesso di ghiaccio che avrebbe reso pericolosa la gara. Sondrio contro Biella Rugby verrà recuperata in data da definire.