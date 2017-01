Ancora droga nel centro accoglienza per stranieri

BIELLA - Ancora droga a Villa Ottino, ad Occhieppo Superiore. Venerdì scorso i carabinieri hanno effettuato un controllo nella struttura, che tante polemiche sta creando da diverso tempo in paese.

L'operazione

Oggi i militari hanno diffuso il bilancio del massiccio controllo effettuato, anche con l'ausilio di unità cinofile provenienti dal Torinese. I numeri: 23 le dosi di sostanze stupefacente (tipo marijuana), per complessivi grammi 100 circa, nascosti all’interno di un cestino per la raccolta dei rifiuti, collocati in locale ad uso comune. La struttura è stata messa soqquadro, nel corso di un controllo durato diverse ore effettuato da molti uomini in divisa.

Reati e denunce

Da alcuni mesi all'interno della struttura i militari hanno individuato spaccio e consumo di droga. Diverse infatti le persone denunciate a piede libero per possesso di marijuana, di nazionalità straniera. Segno che ovviamente qualcosa non funziona. Ovviamente questa evidente situazione ha creato polemiche tra il sindaco Emanuele Ramella Pralungo e la minoranza in consiglio comunale, con il testa il rivale storico Guido Dellarovere.

