Ospedale, esordisce l'accesso elimina code

BIELLA - Si chiama Easy Access ed è il nuovo sistema di accesso che dal 26 gennaio l’Azienda sanitaria locale ha messo a punto per i suoi utenti negli ambulatori della piastra B. Accesso facilitato, o per meglio dire uno strumento che consente di saltare la coda.

Utilizzo

Chi ha già effettuato la prenotazione deve avvicinare semplicemente il codice a barre alla luce rossa lampeggiante dell’elimina code e verrà stampato un numero di riferimento con iniziale X. Quando il numero comparirà su uno dei monitor disponibili il paziente verrà indirizzato direttamente all’ambulatorio di riferimento. In questo modo sarà, dunque, possibile saltare la coda, dal momento che non sarà più necessaria l’accettazione allo sportello. Il sistema è anche in grado di riconoscere se è stato già effettuato il pagamento e, se ciò non fosse avvenuto, fornisce l’indicazione ad eseguirlo. Presto il servizio sarà attivato anche in piastra A. Ad ogni persona viene attribuito un numero; l’obiettivo è quello di garantire una maggiore privacy a chi deve eseguire la visita. I monitor per seguire la progressione numerica sono presenti in tutta l’area della piastra, per cui in qualsiasi punto ci si ritrovi è possibile monitorare l’andamento.

L'aiuto

In questa fase di startup i volontari dell’Associazione Anteas – sempre in prima linea in tutto l’ospedale - stanno fornendo un supporto prezioso per aiutare i cittadini lungo un percorso che grazie a questo sistema diventa sempre più agevole.