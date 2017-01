SellaLab, al DigitalDrink si parla di Bitcoin 

BIELLA - Scoprire il mondo delle criptovalute, come funzionano e le loro possibili applicazioni concrete nella vita di tutti i giorni, con particolare focus sul Bitcoin, la più diffusa tra le monete virtuali. Sono questi i temi che verranno affrontati nel prossimo DigitalDrink in programma mercoledì 1 febbraio a SellaLab.

L'appuntamento

Nel corso dell’evento, con inizio alle 18,30 presso i locali dell’acceleratore d’impresa del Gruppo Banca Sella in via Corradino Sella 10, verrà illustrato il mondo del Bitcoin: come è nata questa valuta, quale è stata la sua evoluzione fino a ora e quali potrebbero essere i suoi possibili sviluppi futuri. Verranno approfonditi i vantaggi nel suo utilizzo ed evidenziati gli aspetti a cui prestare maggiormente attenzione.

Gratis

L’incontro è gratuito e aperto a tutti ed è dedicato in particolare a chi è interessato a capire i meccanismi che regolano le criptovalute e le applicazioni che queste possono avere al giorno d’oggi. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.sellalab.it, dove è possibile anche consultare il calendario aggiornato degli appuntamenti.