Poste, cresce la mobilitazione per la mamma cacciata

BIELLA - Paiono moltissime le adesioni al sit-in (o flash mob) in programma per domani davanti alla sede centrale delle Poste Italiane, dopo il caso (diventato nazionale) di Francesca Castelli: alla donna, la scorsa settimana, sarebbe stato detto che era sconveniente allattare il proprio figlio all'interno degli spazi in via Pietro Micca.

Il racconto

Secondo la testimonianza della donna, il direttore della struttura avrebbe insistito sul divieto di allattare e sull'unica possibilità di nutrire il piccolo attraverso il biberon (il caso). Da qui un caso mediatico che ha fatto discutere per tutto il fine settimana tra Internet e televisione, con tanto di precisazione del ministro Marianna Madia e di scuse dei vertici aziendali (la retromarcia).

La protesta

Appuntamento dunque, per molte mamme e donne, a domani intorno alle 11,30. Da Internet pare consistente il numero di persone pronta a manifestare la propria solidarietà alla donna.