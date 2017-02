Droga, denunciato pregiudicato rumeno

BIELLA - Nella nottata odierna un equipaggio della squadra volanti della Polizia di Stato, durante uno dei numerosi servizi rivolti alla prevenzione e repressione dei reati, ha proceduto al controllo di un’autovettura con due soggetti a bordo: T.G., conducente del veicolo di nazionalità rumena, e R.J., passeggero, entrambi 30enni e residenti in provincia. Da un controllo tramite la banca dati informatica delle forze di polizia, è emerso che i due avevano numerosi precedenti. In particolare il conducente è risultato già denunciato per reati inerenti gli stupefacenti e le armi, mentre il passeggero per reati contro il patrimonio.

Il controllo

Gli operatori, insospettiti dall’atteggiamento nervoso dei due giovani, hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito. T.G. è stato trovato in possesso di alcuni pezzi di hashish che erano stati abilmente occultati all’interno degli slip. Considerato quanto rinvenuto, i poliziotti hanno deciso di effettuare la perquisizione anche del veicolo su cui viaggiavano e, successivamente, estenderla all’abitazione di T.G. L'accertamento ha dato esito positivo: all’interno dell’appartamento i poliziotti hanno rinvenuto un barattolo in vetro contenente numerosi pezzi di hashish ed un bilancino di precisione. Tutta la droga rinvenuta, del peso complessivo di 80 grammi, è stata sequestrata e T.G. è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.