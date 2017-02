Hydro, una nuova casa per una nuova Biella

BIELLA – Entriamo a Cittadellarte e ci accoglie Nicolò Molinari, segretario dell’associazione, intento a sistemare la location per il concerto dei Twee, la pop band torinese ospite della nuova creatura dal nome Hydro. «Lo sai perché si chiama così? Guarda dove siamo... Volevo un rimando all’energia prodotta dall’acqua - dice Nicolò indicando la finestra il Cervo -. Una vera e propria casa sul fiume». E quello a cui mira a diventare Hydro è proprio questo: una «casa» della cultura, situata proprio in una delle valli del biellese più ricche dal punto di vista storico e culturale.

Parla il protagonista

«Siamo un insieme di realtà diverse - racconta Molinari -. Fra di noi ci sono gli organizzatori delle prime edizioni della Giornata dell’Arte qui a Cittadellarte, il gruppo di ragazzi di Mongrando che gravita attorno al Jam It, La Fonderia Musicale, Il Pregio e Sala_Macchine; a dire il vero siamo tutte persone che si incontravano ai vari eventi che organizzavamo sul territorio ed era da più di anno che avevamo in mente un progetto di questo tipo. Adesso abbiamo deciso di unire le forze».

Una casa per la cultura

Proprio da tutte queste realtà, circa un anno fa, è nata Better Places, l’associazione che da poche settimane ha dato il via a progetto Hydro in via Serralunga, a Cittadellarte. «Siamo grati a Fondazione Pistoletto per averci ospitato - continua Luca Biasetti, presidente dell’associazione - oltre ad averci messo a disposizione i locali ci hanno fornito tutti i materiali riciclati con cui abbiamo sistemato lo spazio. Con loro abbiamo pensato fin primo momento a questo posto come una casa per la cultura». Insieme a Fondazione Pistoletto, anche la Fondazione Cassa di Risparmio Biella ha contribuito a questo progetto che mira a diventare uno strumento di aggregazione sociale, un luogo che dia voce al foltissimo panorama artistico biellese. «Il nostro calendario sarà molto eterogeneo: dalla musica alle arti visive, da progetti teatrali a proiezioni cinematografiche. Ma oltre a questo siamo aperti alle più diverse proposte. Sarebbe grandioso avere a Biella una polarità per chiunque abbia voglia di esprimersi e partecipare».

Non solo vita notturna

«La più grande scommessa di Hydro sarà proprio far comprendere che questo non è solo un locale notturno - continua Roberto Melis, di Fondazione Pistoletto -. Chi viene qui potrà trovarci un punto di riferimento anche durante il giorno, un luogo stimolante di scambio all’interno del quale sarà possibile proporre e creare nuove iniziative». Ed è proprio così che recita l’ultimo punto del manifesto dello spazio: «Uno spazio in grado di ricevere e accogliere gli stimoli del mondo, in grado di trasmetterli e raccontarli alla comunità locale». «Spesso fra i ragazzi si parla di una Biella tagliata fuori dal mondo. Molti vogliono andarsene via per trovare degli stimoli», aggiunge Nicolò Molinari, che è fra i più giovani fra i venticinque associati di Better Places. «Questo luogo è uno stimolo in più per vivere Biella in una maniera differente e per esprimere la ricchezza artistica e culturale del nostro territorio. È un modo per dire che noi ci siamo». Da molto tempo in provincia ha preso forma uno spirito che vuole distruggere la retorica del «A Biella non c’è nulla da fare». «Questa è una delle dimostrazioni che non è così - conclude Luca Biasetti -. È tanto tempo che tutti noi lavoriamo singolarmente per rendere Biella un posto migliore. Adesso che abbiamo iniziato a farlo insieme, ci piace pensare che questo luogo sia il consolidamento di un percorso, ma allo stesso tempo un punto di partenza verso un futuro differente, per lasciare ai ragazzi del futuro una città migliore».