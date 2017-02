L'importanza dei vaccini nei bambini, l'Asl incontra le famiglie

SALUSSOLA - Avvicinarsi ai genitori per parlare di vaccini, ma soprattutto per chiarire dubbi e perplessità. Nei giorni scorsi la Dott. ssa Nadia Agostino, responsabile del servizio vaccinale dell’Asl di Biella, insieme alle Dott.sse Anna Musso e Maria Gabriella Comuniello si sono recate presso il comune di Salussola per un incontro voluto per soddisfare quella sete di conoscenza e, spesso poca consapevolezza, che persiste ancora in molte famiglie sul tema vaccini. Una iniziativa promossa in collaborazione con l’Asl dalla scuola materna "S. Domenico Savio".

L'incontro

Circa 30 i genitori presenti per tutto il corso dell’incontro: due ore, dalle 20.30 alle 22.30, durante le quali gli specialisti hanno cercato di informare e «formare», rispondendo a tutti i quesiti. È stato anche consegnato materiale specifico, redatto da professionisti del settore, dove vengono riportate tutte le spiegazioni alle domande più frequenti. All’incontro erano presenti l’assessore del Comune di Salussola Manuela Chioda, la presidente della scuola materna Maria Marelli, insieme alle maestre delle scuole, e la presidente dell'asilo di Dorzano Lorena Giorchino.

Il "passa parola"

Una occasione di approfondimento che verrà presto replicata anche in altri comuni vicini che hanno già manifestato la volontà. L’obiettivo è quello di alimentare il passa parola tra i genitori. A fine anno ci sarà un nuovo incontro per valutare più da vicino gli effetti di queste azioni. Intanto chi volesse avere ulteriori informazione può telefonare al numero 01515159261.