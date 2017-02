«Sicurezza? Non esistono le isole felici»

BIELLA - «Proseguirò il lavoro del mio predecessore: controllo del territorio e prevenzione, grazie alle pattuglie e alle volanti. Biella? Le isole felici non esistono. Non ero mai stato in città. Certo so che si tratta di una realtà ricca e operosa, però mai abbassare la guardia». Queste le parole del nuovo questore che, oggi, s'è presentato ufficialmente. Si tratta di Alfredo Parisi (56 anni) da tre decenni in forza nella Polizia di Stato.

La carriera

Parisi arriva da Genova. In passato aveva seguito i commissariati di Casale, per poi ricoprire l'incarico di dirigente della squadra mobile ad Alessandria, Bergamo e Novara (come vicario). Alfredo Parisi sostituisce Salvatore Perrone, che è andato in pensione.