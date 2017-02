Maestra bestemmia. Arrivano i genitori. E' bagarre e arriva la polizia

VALDENGO - Minacce, insulti e pare pure qualche bestemmia indirizzata verso gli alunni. Un atteggiamento e soprattutto un linguaggio che proprio non è piaciuto ai genitori degli studenti che frequentano una classe della scuola primaria di Valdengo. Così questa mattina hanno deciso di affrontare la situazione e dopo essersi recati in segreteria, insieme alla dirigente, hanno affrontato l'insegnante.



Lo scontro

Confronto tra madri, padri e la stessa insegnante che si è interrotto quando la donna, che avrebbe usato più volte un linguaggio inappropriato rivolgendosi ai bambini, fatto di minacce e addirittura bestemmie, ha subìto un tracollo psicologico tanto da dover essere ricoverata in ospedale. Prima dell'intervento del 118 era stato necessario pure quello dei carabinieri, arrivati per calmare gli animi.

Le indagini

Il comportamento della maestra, secondo la testimonianza fornita da diversi genitori alle forze dell'ordine, era già stato segnalato al Comune che aveva a sua volta avvisato l'ufficio scolastico senza però ricevere finora alcun tipo di riscontro.