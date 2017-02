Due pregiudicati ad Oropa, foglio di via immediato dalla Questura

BIELLA - Continua la delicata attività sul territorio della Polizia di Stato volta alla prevenzione e alla repressione dei reati di tipo predatorio. Nella pomeriggio di ieri, a seguito di una segnalazione relativa a due persone sospette che si stavano aggirando nei pressi della basilica di Oropa, gli agenti della squadra volanti di Biella sono riusciti ad intercettare il mezzo sul quale viaggiavano mentre si stava dirigendo verso il capoluogo.

I fatti

I due soggetti a bordo, S.N., 43enne residente a Bolzano, e D.C.M.P.M., 40enne portoghese senza fissa dimora, all'esito degli accertamenti di rito sono risultati essere pluripregiudicati per reati contro il patrimonio e contro la proprietà, ed in particolar modo per furto, e non sono stati in grado di giustificare la loro presenza sul territorio biellese.

I controlli

Dopo un controllo più approfondito dei due e della loro vettura, che ha dato esito negativo, in considerazione dei precedenti e delle dichiarazioni contrastanti e non convincenti sulla loro presenza a Biella, a loro carico il questore della Provincia di Biella ha emesso i fogli di via obbligatorio con divieto di far ritorno nel Comune di Biella per un periodo di tre anni. Inoltre D.C.M.P.M. è stato denunciato all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, per non aver ottemperato all'ordine di allontanarsi dal territorio nazionale emesso dal prefetto di Bolzano.