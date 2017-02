Carnevale, torna la Folle Notte del Piazzo

BIELLA - Ci sono gli appuntamenti classici, dalla consegna delle chiavi al Gipin a palazzo Oropa al processo al Babi del teatro Sociale Villani, passando per la sfilata dei carri e la fagiolata da Guinness dei primati di Chiavazza. Ma c’è anche il ritorno della Folle Notte del Piazzo nell’edizione 2017 del Carnevale di Biella. Il programma ufficiale è pronto e comprende anche le iniziative nei quartieri, ma il via ufficiale sarà sabato 11 febbraio: Gipin e Catlin-a guideranno il corteo delle maschere, con in testa il Cucu di Chiavazza. La sfilata partirà da piazza del Monte in Riva per raggiungere il municipio, dove alle 17 è in programma la consueta cerimonia della consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Marco Cavicchioli ai sovrani del Carnevale.

Le date

Dopo la parentesi del 14 febbraio alla Peschiera di Valdengo, con il gran ballo delle maschere per San Valentino, da venerdì 17 a domenica 19 il cuore dell’evento sarà a Chiavazza con due spettacoli al teatro parrocchiale di via Firenze («Il Cucu e la bella addormentata» il venerdì e il cabaret «Attenti a quel duo» preceduto dalla cena il sabato) e la sfilata dei carri nel pomeriggio di domenica. Sabato 25 sarà la volta della Folle Notte, già tornata nel programma di Carnevale nel 2015, ma costretta a ripiegare in discoteca per colpa di una nevicata. Stavolta la sede sarà piazza Cisterna, quella tradizionale. Si comincia alle 21. Domenica 26 spazio allo sport e al divertimento con la Karneval Run, con partenza da piazza Casalegno e due percorsi, quello da 3,5 chilometri non competitivo (e in maschera) e quello da 5 chilometri con classifica per chi vuole cimentarsi con cronometro e sfidanti. Domenica 26 è anche il giorno della fagiolata di Chiavazza e della sua fila di paioli da record del mondo. Nel pomeriggio è in programma anche il Carnevale dei bambini.

Giù il sipario

La chiusura è affidata a due appuntamenti classici: il Bal dal Lunes di Chiavazza al teatro parrocchiale del 27 febbraio, con l’orchestra di Luca Frencia, e il Processo al Babi del teatro Sociale Villani del 28 febbraio. La prevendita è partita e i biglietti sono a disposizione (…)