Biella e dintorni: 6 cose da fare sabato 4 febbraio

BIELLA – Sport in montagna, musica per tutti i gusti ma anche arti visive. In questo sabato biellese che si prospetta ricco di sorprese. Ecco i nostri consigli.

Outdoor e Sport

A Bielmonte, grande spettacolo delle auto storiche per le prove di regolarità su un impegnativo percorso montano di 129 km ad anello con arrivo a Bielmonte. La domenica una gara di slalom gigante per piloti o navigatori. Info: Nicola Salin 338 1789739, www.neveghiacciostorico.it, nicola@nsevents.it.

Fat bike day sulla neve a Bielmonte. Una giornata di prove su tracciati speciali riservati agli appassionati biker, dai 14 anni in su, che potranno competere tra loro in più sfide e testare i nuovi modelli di MTB e Fat Bike. Info: Chalet Bielmonte 015 744126, www.oasizegna.com, info@oasizegna.com.

Musica

Dalle 22.15 a La mia Crota di Biella, Music in a Bottle con Marco Mono. Un progetto cantautorale nato a Biella. Si avvicina alla musica come chitarrista, avendo così la possibilità di sperimentare varie formazioni e collaborazioni con musicisti locali. Marco trova la sua stabilità a metà degli anni ’10 ed inizia a lavorare a brani di stampo cantautorale influenzato fortemente dalla scena musicale romana (Max Gazzè, Daniele Silvestri e Niccolò Fabi). Nel 2016 esce il suo primo singolo Libero da me stesso per l'etichetta La Fonderia Musicale. Nei live è accompagnato al basso da Edoardo Sola e alla batteria da Niccolò Forzone. Info: 015.30588, info@lamiacrota.it, www.lamiacrota.it.

Alle 19 al Caffè Bruticella di Biella, i Campi di Tempo live. IL gruppo propone uno stile acustico unico nel suo genere, contaminato da ska, reggae e folk ma allo stesso tempo libero da qualsiasi inquadramento stilistico. Rivisitazioni d'autore, cantautorato e improvvisazione: questi sono gli ingredienti che rendono le performance del duo Biellese dei veri e propri momenti di fermento artistico dove la musica incontra il cuore, la fantasia e l’ironia.

Dalle 22.30 presso Hydro, Biella via Serralunga 31, Dixit - Contest In Fabula - episodio I. Il disegno sbarca sul palco di Hydro e prorompe con una rivisitazione dell’ormai noto gioco Dixit proponendo un contest di live painting. Ospiti del Primo contest live di Dixit sono i due artisti Biellesi: Pavi (Francesco Pavignano), versus Papi Bulldozer (Alberto Vignazia). Tutto l’evento sarà accompagnato da un repertorio musicale che vede in apertura le note degli Ink Trees con la presentazione del loro nuovo disco: Enrico Messina, violoncello, e Matteo Ratti, voce e chitarra, sono Ink Trees. Il duo, formato nel 2014, dopo quaranta concerti tra Italia, Brasile e Stati Uniti, inizia a lavorare sul primo album d’inediti: Outlines. Prodotto artisticamente per Goodness Factory da Federico Malandrino, il disco è uscito il 25 gennaio 2017 nei digital store. Dieci canzoni cantate in inglese frutto dell’incastro misurato tra l’energia del violoncello e quella della voce sporca.

Arte

Presso la Zaion Gallery di Biella, salita di Riva, 3; inaugura Sabato 4 Febbraio la mostra «Bubbles between lines», a cura di Luigi Meneghelli, pittura che racconta il quotidiano dal punto di vista di tre eccellenti artisti emergenti.