Biella e dintorni: ecco cosa fare domenica 5 febbraio

BIELLA – Questa domenica segna l'inizio del Carnevale anche nella nostra città ma è anche ricca di cultura ed altre attività interessanti. Ecco i nostri consigli.

Musica

Alle 16.30 a Biella, presso il Centro Congresso Agorà Palace Hotel, via Lamarmora 13/A, la terza conferenza – concerto della rassegna musica e medicina: «Il racconto di un viaggio verso il Campo Base della montagna più alta del mondo, l'Everest» a cura del dr. Pietro Presti, direttore generale della fondazione Edo ed Elvo Tempia. Alle 17, «Come un'eco dalla montagna» - I regi corni del Teatro Regio di Torino e il corno delle Alpi: Natalino Ricciardo, Ugo Favaro, Fabrizio Dindo, Pierluigi Filagna, Evandro Merisio, Eros Tondella, Stefano Fracchia, Vincenzo Bannera. Musiche di Haendel, Bach, Rossini, Wagner, Weber.

Biglietti: euro 15 tessera socio N.I.S.I. ArteMusica 2017 euro 5 ingresso ad ogni concerto per i soci e personale dipendente ASL euro 8 ingresso ad ogni concerto per i non associati euro 35 solo per i soci ingresso per 7 concerti con posto riservato sia all'Agorà Palace che alla Sala Convegni dell'Ospedale. Vendita tessera socio presso Hotel Agorà Biella via Lamarmora 13/A: domenica 15 gennaio dalle 11 alle 17.30. Prenotazione telefonica con assegnazione del posto al numero 015 8407324 (Hotel Agorà Palace). Ingressi ancora disponibili in vendita fino all'esaurimento dei posti direttamente presso la sede dei concerti a partire da 45 minuti prima dell'inizio. Info: segreteria N.I.S.I. 0161 998105 o 338 7294638, www.nuovoisi.it,segreteria@nuovoisi.it.

Dalle 16 a Biella, presso le sale del Museo del Territorio Biellese, arte e musica si incontrano nelle sale del Museo del Territorio Biellese da poco riallestite e ampliate. I saloni del Cinquecento e del Seicento così come le nuove sale in cui sono state allestite le collezioni di pittura dell'Otto e Novecento, diventeranno scenario di interventi musicali che si alterneranno a focus di carattere storico-artistico che prenderanno spunto dalle opere esposte. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Oggi: l'Ottocento (Alessandra Montanera, storica dell'arte – Valeria Matteazzi, Sofia Neggia, Marina Bazzocchi soprani;– Enrica Maffeo pianoforte). Appunti musicali di Alberto Galazzo. Info: UPBeduca 015 8497380 o 338 3865500, cultura@comune.biella.it.

Mercati

Dalle 9 alle 18 a Candelo, interno Ricetto, mercato dei produttori agricoli a km zero. Info: Pro Loco Candelo 015 2536728, www.candeloeventi.it

Cultura

Dalle 17 a Masserano, presso il Palazzo dei Principi un pomeriggio culturale in compagnia diFranco Fornacca, esperto numismatico che ci parlerà dell'antica zecca di Masserano e delle monete in essa coniate all'epoca dei Ferrero Fieschi. Un occasione per riscoprire la storia di una zecca che per quasi tre secoli costituì una piccola ma importante protagonista del panorama monetario europeo. Per l'occasione saranno esposte in mostra alcune monete del Principato di Masserano. Ingresso libero. Apertura e visita della Reggia dalle 14.30 alle 18. Info: Associazione Don Barale 345 5126696, www.polomusealemasseranese.weebly.com, associazionedonbarale@gmail.com.