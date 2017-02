Dopo i due di Oropa, beccati altri pregiudicati in città

BIELLA - Continua a dare i suoi frutti il lavoro di controllo del territorio da parte delle forze di polizia. Ieri sera infatti gli agenti della squadra mobile, hanno identificato due soggetti che si aggiravano a piedi, con fare sospetto, per le vie del centro cittadino.

Identificati

Si tratta di: F.M.R.C, 46enne ecuadoriano, e R.T., 25enne italiano, entrambi senza fissa dimora, noti alle forze dell'ordine. In particolare il sudamericano è risultato irregolare sul territorio nazionale e con alle spalla alcune segnalazioni per violazioni delle norme sull'immigrazione ed è quindi stato convocato dall'ufficio Immigrazione della Questura. Il giovane italiano è invece un pluripregiudicato con alle spalle una schiera di reati contro il patrimonio e per traffico di stupefacenti. Non è stato in grado di giustificare la sua presenza a Biella e pertanto, in considerazione dei precedenti, gli è stato notificato un foglio di via obbligatorio, con il divieto di tornare a Biella per i prossimi tre anni. Controllo e disposizioni analoghe erano state effettuate ai danni di altri due soggetti poco raccomandabili identificati dalle parti di Oropa (il precedente).