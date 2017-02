Incidente sulla Trossi: due uomini feriti

BIELLA - Due uomini ricoverati all'ospedale, in seguito ad un incidente stradale avvenuto intorno all'una di notte lungo la strada Trossi. L'incidente è avvenuto dalle parti della Pettinatura di Verrone. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una Peugeot 206 si sarebbe cappottata.

Soccorsi

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti vigili del fuoco, un'unità del 118 e forze dell'ordine. Dalla prima ricostruzione pare che l'automobilista abbia cercato di evitare un animale che stava attraversando la strada, perdendo il controllo del mezzo.

Ospedale

I due uomini ricoverati in ospedale non sono in gravi condizioni. Ad aver riportato le conseguenze più serie, è stato l'uomo al volante, mentre il passeggero se la sarebbe cavata con lievi contusioni.