Nuovo supermercato, l'apertura è fissata per il 23 febbraio

BIELLA - Sarà inaugurato il prossimo 23 febbraio il nuovo supermercato, in via Ivrea. Lo scorso 10 dicembre c'era stato il via libera definitivo da parte del Comune, dopo non poche polemiche tra diverse forze politiche. Ora i cartelloni pubblicitari in città annunciano la prossima apertura.

Il punto

Il nuovo supermercato sarà il numero 22, in città, in una provincia forse con la più alta densità di centri commerciali a livello piemontese. Segno (evidentemente) che il settore dell'alimentare e della grande distribuzione tiene rispetto alla crisi e tiene pure bene.

Le polemiche

Ma sull'argomento le polemiche, da sempre, sono molte. Queste realtà creano lavoro oppure distruggono il piccolo commercio? Un tema che da sempre appassiona e spesso divide l'opinione pubblica e le forze politiche, chiamate a gestire una materia complessa: tra leggi nazionali, disposizioni regionali e legittime richiesta da parte di imprenditori in un economia di libero mercato.

Posti auto

Intorno al supermercato della catena Lidl, già presente nel nostro territorio, dovrebbero sorgere oltre un centinaio di posti auto gratuiti e pure un tratto di pista ciclabile.

Parla l'assessore

Nel nostro servizio ripubblichiamo l'intervista all'assessore al commercio per il comune di Biella, Stefano La Malfa, ad inizio lavori, nello scorso mese di dicembre. L'amministratore fa il punto della situazione.