Neve, auto cappotta scendendo da Oropa

BIELLA - Ha perso il controllo della propria auto, che si è addirittura cappottata. E' quanto successo poco prima di pranzo, sulla strada che collega la città ad Oropa, ad una coppia di pensionati.

I fatti

Sono rimasti vittime dell'incidente una coppia di anziani, poi accompagnati in ospedale per una visita precauzionale dai soccorritori. Al vaglio dei soccorritori e delle forze dell'ordine la dinamica dell'incidente, avvenuto comunque anche per le condizioni della strada imbiancata dalla neve. L'immagine mostra il tentativo di frenata, probabile motivo della perdita di controllo del mezzo.