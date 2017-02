Picchiato senza ragione. Rischia un occhio

BIELLA - Picchiato da uno sconosciuto, senza un motivo apparente, mentre attendeva l'autobus con gli amici. Un ragazzo di Biella (17 anni, M.D.G.) è ricoverato in condizioni molto serie in ospedale. Il pericolo è che il giovane, per via di uno o più pugni ricevuti, possa addirittura perdere un occhio.

I fatti

L'aggressione è avvenuta sabato sera, intorno alle 22. Il ragazzo stava attendendo insieme ad alcuni amici la navetta per andare a trascorrere la serata fuori città. Secondo le testimonianze l'aggressore sarebbe spuntato fuori da un locale di piazza Vittorio Veneto. All'improvviso avrebbe quindi aggredito la vittima, per poi fuggire e far perdere le proprie tracce. Almeno tre i pugni inferti al giovanissimo. La vittima ha una prognosi di 40 giorni, secondo i medici dell'ospedale biellese dove è stato portato con un'ambulanza chiamata dagli amici. Il ricovero è avvenuto prima a Biella, poi c'è stato il trasferimento a Novara per via delle complicazioni dovute alla ferita.

L'aggressore

Il picchiatore è stato identificato dai carabinieri, subito contattati. Si tratterebbe un un coetaneo (maggiorenne, però) senza precedenti penali.

Ipotesi...

Vista l'assurda modalità dei fatti avvenuti, qualcuno ipotizza che si possa trattare del famigerato gioco del «knockout game», che consiste nel colpire una persona a caso e senza alcun motivo per poi fuggire.

I portici dell'ex Standa (© Diario di Biella (M))