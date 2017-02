Londra, libri ed un mare di equivoci

BIELLA - Domenica 12 febbraio ore 16 al Teatro Sociale Villani, la compagnia teatrale biellese «La Cumpa» porterà in scena una commedia brillante in due atti di Ray Cooney e John Chapman dal titolo «Il letto ovale».

Lo spettacolo

Il pubblico verrà trasportato nella Londra degli anni '80 dove la vita di un editore di libri per ragazzi, di scarso successo e di sua moglie sembra scorrere tranquilla nel loro appartamento in ristrutturazione finché il diavolo non ci mette la coda facendo scatenare divertenti malintesi tra i due protagonisti e i vari personaggi che man mano verranno a fare parte di questo vortice di situazioni; il tutto fa sì che si complichino le cose per i malcapitati. Come andrà a finire?

In scena

Lo spettacolo, insieme a «Le Prenom» portato in scena a dicembre dalla Compagnia «I Vagamente Instabili» e a «A l’è pròpi an bel…casin» che debutterà ad aprile a cura della Compagnia «I Nuovi Camminanti» rientra nella rassegna Teatro che passione!, nata su proposta dell’Assessorato alla Cultura alle compagnie locali e realizzata con la collaborazione dell’Associazione «Il Contato del Canavese».

Parla l'assessore

«Questo progetto biennale si pone l’obiettivo di promuovere la cultura teatrale e valorizzare al contempo il teatro cittadino e le realtà teatrali del territorio - commenta Teresa Barresi, assessore alla cultura -. Il palcoscenico del Sociale Villani vuole essere la vetrina migliore che la città può offrire al loro impegno e alla loro passione».

Informazioni di servizio

Il biglietto d’ingresso costa 7 euro. Le prevendite sono aperte presso Cigna Dischi (via Italia 10), Papermoon (via Galimberti) e online sul sito www.teatrosocialevillani.it. La sera dello spettacolo ci sarà la possibilità di acquistare il biglietto a partire da un’ora prima della messa in scena al botteghino del teatro. Per informazioni: assessorato alla Cultura (0152529345) e associazione Il Contato del Canavese (0125641161).