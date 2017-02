Abi Logistics Biella vince e sale in testa alla classifica

BIELLA - Basta poco più di un’ora all’Abi Logistics per superare la resistenza del Colombo Certosa e conquistare i tre punti che proiettano le biellesi in testa alla classifica del girone A di B2 a quota 34, un punto in più rispetto a quelli raccolti l’anno scorso in tutta la stagione. Un primato che questa volta è solitario, vista la sconfitta al tie break di Cinisello ad Albisola e la vittoria sofferta del Parella in casa del Bodio. Le biellesi arrivano così alla sfida contro Bodio avanti di due punti in classifica sulle seconde e di tre da Romagnano, prima sfidante per la zona playoff.

LA SFIDA

Nonostante qualche problema all’illuminazione della palestra, le due squadre scendono in campo pronte a darsi battaglia. Coach Colombo inizia la gara con Mariottini in palleggio e Morandi opposta, Capano e Rocci bande, Peruzzo e Irene Zecchini centri e Baratella libero. Dopo essere arrivate con quattro punti di vantaggio alla pausa tecnica (4-8), le biellesi spingono sull’acceleratore (7-16, poi 7-18) permettendo a Colombo di testare nuovamente Michela Bevilacqua. Il set va agevolmente alle biellesi che s’impongono 8-25.

Bevilacqua parte titolare nel secondo set, dando riposo a Laura Capano. La partita continua sulla falsariga della prima frazione: Certosa ferma già il gioco sul 2-6, poi un ace di Piccioni (al posto di Zecchini per la battuta) porta le squadre alla pausa tecnica sul 3-8. Colombo sfrutta l’occasione per dare spazio in campo anche a Vecco Garda (inserita per Morandi sul 4-10) e a Valentina D’Ettorre (in campo per Mariottini sul 10-16). Le pavesi questa volta offrono più resistenza rispetto alla prima frazione, ma alla fine la vittoria del set va alle biellesi (17-25).

Nel terzo set Colombo cambia ancora e manda Herrnhof in campo al posto di Bevilacqua. Le nerofucsia vedono ormai il primo posto vicino e non allentano la pressione. Sul 2-6 il Certosa ferma il gioco, senza però grande successo: alla pausa tecnica i punti di vantaggio restano quattro (4-8). Al rientro in campo, Colombo inserisce Piccioni per Morandi, dando spazio anche alla giovane giocatrice che resterà in campo fino al termine. Uno 0-5 di parziale delle biellesi costringe il Certosa a fermare ancora il gioco (13-4), ma anche qui senza grandi risultati (16-7). Mariottini torna in panchina a riposarsi mentre in campo scende nuovamente D’Ettorre, che conduce le nerofucsia al 17-25 finale.

COLOMBO CERTOSA-ABI LOGISTICS BIELLA (8-25, 17-25, 17-25)

Abi Logistics Biella: Mariottini 3, Morandi 10, Peruzzo 1 Irene Zecchini 15, Rocci 15, Capano 1, Bevilacqua 2, Herrnhof 6, Piccioni 3, Vecco Garda, D’Ettorre 1, libero Baratella. N.e. Guiotto. All. Colombo e D’Ettorre.

Colombo Certosa: Sassi 1, Ghia 5, Armondi 7, Pastore 1, Pricop 6, de Col 4, Luisetto, Bottani, Topputi, liberi Bontempi e Caputo. N.e. Marzorati e Magani.

Altri Risultati: Certosa-Abi Logistics, Albisola-Cinisello 3-2, Busto Arsizio-Carcare 2-3, Unionvolley-Lilliput 0-3, Senago-Romagnano 2-3, Canavese-Busnago 3-0, Bodio-Parella 2-3.