Chi vuole realizzare un murale all'Informagiovani?

BIELLA - Spazi di immaginazione è il titolo del concorso artistico di arte muraria bandito dall’assessorato alle Politiche Giovanili e che riguarderà l’Informagiovani. Un titolo evocativo su più livelli, in quanto si riallaccia non solo al tema del concorso stesso, ma anche al vero e proprio percorso di rinnovamento che ha intrapreso l’ufficio del Comune dedicato ai giovani, ridisegnandosi su tutti i fronti: servizio, portale online e locali. Sarà infatti proprio una delle pareti dell’Informagiovani, al piano terra di palazzo Oropa, all'angolo tra via Italia e via Battistero, a essere destinata alla realizzazione di un murale per mano del vincitore, che avrà quindi modo di eseguire la sua opera in un ambiente pubblico dotato di grande visibilità, oltre a ricevere un premio.

Parla l'assessore

«Pianificando la trasformazione dell’Informagiovani - sostiene l'assessore Francesca Salivotti - abbiamo pensato che sarebbe stato bello coinvolgere i giovani del territorio in prima persona e il concorso ci è sembrato il modo ideale per dare la possibilità di mettere in gioco la loro creatività». «Spazi di Immaginazione» è cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ed è realizzato in collaborazione con l’associazione Better Places e il supporto della Consulta Provinciale degli Studenti e dell’associazione BI young.

Come si fa?

Per partecipare al concorso il requisito principale è non avere ancora compiuto 26 anni ed essere residenti a Biella oppure studenti in una scuola biellese. Il bozzetto va inviato entro lunedì 20 marzo, insieme alla documentazione compilata che si trova a questo link. La casella email di riferimento è infogio.concorsiarte@comune.biella.it. Il vincitore verrà premiato anche con 500 euro in buoni di acquisto in esercizi commerciali della città. I primi tre potranno inoltre partecipare a un workshop dedicato alle arti visive allo Spazio Hydro.