In due sul motorino senza patente e con un'arma impropria

BIELLA - Nella sera di lunedì 6 febbraio, personale della squadra volanti ha denunciato in stato di libertà G.S. e D.B.C., entrambi minorenni, per possesso di una forbice con punta acuminata lunga 14 centimetri.

I fatti

Nello specifico, l’equipaggio della volante, durante il servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione dei reati, notava transitare un ciclomotore privo di targa, con a bordo 2 individui. Dopo un breve inseguimento gli operatori facevano accostare il ciclomotore e, da controllo al terminale, il conducente del veicolo (G.S.) risultava circolare senza aver mai conseguito la patente di guida. Inoltre il ciclomotore era sprovvisto di copertura assicurativa.

I guai

I 2 ragazzi, dando risposte contrastanti e poco credibili riguardo alle domande degli operatori sulla loro provenienza e la loro meta, e poiché circolavano in una zona cittadina colpita recentemente da furti in abitazione, venivano invitati a mostrare il contenuto delle loro tasche e degli scomparti del veicolo, in uno dei quali gli agenti rinvenivano un paio di forbici da elettricista con punte acuminate di una lunghezza di circa 14 cm ed una torcia elettrica. Il ciclomotore veniva quindi sequestrato e i 2 giovani denunciati ai sensi dell’art. 4 della legge 110/75 ed affidati ai rispettivi genitori.