Animatore turistico. Ecco l'incontro per trovare lavoro

BIELLA - Nei mesi tra gennaio e marzo le agenzie di animazione che gestiscono villaggi turistici, alberghi, navi da crociera, campeggi e stabilimenti balneari reclutano personale, spesso anche senza esperienza, per ricoprire numerosi ruoli. Il più richiesto è l'animatore turistico, che organizza attività ricreative, sportive, ludiche e artistiche per intrattenere gli ospiti, ma sono ricercate anche molte altre figure: istruttori sportivi, bagnini, hostess, steward, guide e assistenti turistici, dj e vocalist, attori e cabarettisti, artisti circensi e di strada, tecnici audio-luci, massaggiatori o massaggiatrici, fotografi. Decidere di dedicare due-tre mesi dell'estate a lavorare in un villaggio turistico può rivelarsi una bella esperienza, un modo per guadagnare qualche soldo facendo un'attività varia e divertente, che permette di entrare in contatto con moltissime persone e cominciare ad affacciarsi al mondo del lavoro.

L'appuntamento

L’Informagiovani di Biella propone un incontro informativo, previsto per giovedì 16 febbraio alle ore 17 presso la sala consiglio del Comune. Questo appuntamento è ormai una tradizione che l’Informagiovani ripropone ogni anno, forte dell’alto numero di partecipazioni. La formula dell’evento è semplice e efficace: nella prima parte i ragazzi riceveranno dagli operatori tutte le informazioni e i consigli necessari, nella seconda potranno ascoltare le esperienze dirette di chi già ha lavorato in villaggi, alberghi, miniclub.