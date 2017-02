FestivalLungo 2017: il Biellese e la sua industria nelle pellicole del Novecento

BIELLA - Riprende la programmazione di FestivaLungo a Palazzo La Marmora e mercoledì 15 febbraio con in inizio alle ore 21 si parlerà di industria, territorio e cambiamenti sociali nel Biellese attraverso una selezione di tre significative pellicole del Novecento, girate in 16 mm.

Cortometraggi locali degli anni 50', 60'e 90'

In collaborazione con Maurizio Pellegrini e VideoAstolfoSullaLuna e grazie al lavoro di conservazione di Giorgio Pisca, verranno presentati, proiettati e commentati tre cortometraggi storici di produzione locale che nelle diverse epoche sono stai in grado di raccontare al meglio aspetti peculiari del nostro territorio.

In particolare la serata si aprirà con la proiezione, per la prima volta dopo il recente restauro audio e video, il cortometraggio del 1958 Ritorno – uno della montagna, di Peppo Sacchi e Aldo Blotto Baldo, uno dei più importanti e significativi film biellesi dell’epoca. Sarà probabilmente occasione per un amarcord ma, soprattutto, per ritrovare e rinnovare la memoria di un mondo narrativo e di cineasti per passione che hanno lasciato un segno forte anche nelle generazioni che li hanno seguiti.

Il programma della serata: "Ritorno – uno della montagna" di Peppo Sacchi e Aldo Blotto Baldo produzione Aldo Blotto Baldo e Cine Club Biella 1958 – 25'. Quinta colonna di Peppo Sacchi produzione Cine Club Biella 1962 – 14'. Derelict land di Cocito&Pastore da un soggetto di Maurizio Pellegrini produzione Stefilm, Legovideo, VideoAstolfoSullaLuna 1998 – 9'

Note di presentazione del programma

E' stato recentemente recuperato e digitalizzato, grazie al lavoro di conservazione di Giorgio Pisca, uno dei più importanti e significativi film biellesi, Ritorno, uno della montagna, prodotto e finanziato da Aldo Blotto Baldo nel 1958. Girato il pellicola 16mm, con la regia dello stesso Aldo Blotto Baldo e di Peppo Sacchi, Ritorno è una fiction ambientata tra la montagna e le fabbriche biellesi che testimonia i mutamenti sociali indotti dall'industrializzazione nel dopoguerra, con lo spopolamento delle montagne e il concentrarsi della forza lavoro nelle fabbriche cittadine. Un film girato con discreta disponibilità di mezzi e pellicola, grazie all'apporto produttivo di Blotto Baldo, caso unico di committenza industriale biellese a un cinema senza fini promozionali. Del film si erano quasi perse le tracce. Ne circolava una copia 8mm in pessime condizioni e con un sonoro molto rovinato. Giorgio Pisca ha ritrovato, tra le pellicole ereditate dalla cineteca personale di Aldo Blotto Baldo, una pizza 16mm in buono stato di conservazione ma sfortunatamente priva del sonoro. Oltretutto la versione 16mm differiva da quella 8mm per alcune immagini e scene aggiunte o tagliate.

LMaurizio Pellegrini di VideoAstolfoSullaLuna ha curato il lavoro di recupero della versione originale del film: la parte visiva è stata digitalizzata in telecinema alla Nova Rolfilm di Torino, l'audio è stato estratto dalla copia 8mm e ri-sincronizzato scena per scena sulla nuova versione, recuperando da 8mm anche le scene mancanti.

Oggi è finalmente possibile rivedere questo piccolo importante film che racconta un momento cruciale della storia biellese e conserva immagini preziose di luoghi che non esistono più: il trenino della Balma, il bar e la vecchia stazione di Biella, il luna park in Piazza Martiri, l'osteria Robazza in piazza Battiani, le case popolari di via Mazzini. La fabbrica che si vede nel film è il Lanificio Cerruti. Quello per fortuna c'è ancora.

Saltiamo al decennio successivo con il film Quinta colonna, una piccola divertente fiction che affronta con leggerezza, e un briciolo di razzismo, il fenomeno dell'immigrazione dal meridione. La regia è ancora di Peppo Sacchi e ne sono protagonisti due artisti scomparsi che i biellesi ricordano con affetto: l'attore Adriano Delmastro e il pittore Armando Santi. Anche qui, come vedremo, l'industria ha il suo ruolo nella determinazione dei rapporti sociali. Era il 1962, soltanto un anno più tardi apriva i battenti, in piazza Fiume, la prima pizzeria biellese.

La rassegna si chiude con un film di fine anni '90, forse l'ultimo film biellese ad essere stato girato in pellicola. Era il 1998, una troupe dei registi Cocito&Pastore, conosciuti per i famosi Intervalli di Rai3, girò con Maurizio Pellegrini il cortometraggio Derelict land, concepito come demo per un documentario televisivo sull'abbandono delle fabbriche nel distretto tessile biellese. Il documentario, prodotto da RaiSat, sarà ultimato e trasmesso nel 2001 con il titolo Come fossili cristallizzati nel tempo.

Il breve demo Derelict land, rivisto a quasi vent'anni di distanza, rimane un ritratto significativo (e tristemente profetico) di un territorio che già mostrava evidenti i segni di una crisi profonda.

SCHEDE DEI FILM

Ritorno (uno della montagna)

Regia: Peppo Sacchi, Aldo Blotto Baldo

Soggetto: Aldo Blotto Baldo

Fotografia: Giorgio Boschetti

Interpreti: Piercarlo Ressia, Mario Prina, Graziella De Francisco, Giorgio Pisca,

Piero Merizzi, Peppo Sacchi, Renato Canali, Fernanda Gilardino,

Agostino Curinga, Giovanna Ghelfi, Sergio Curinga

Produzione: Aldo Blotto Baldo, Cine Club Biella

Anno: 1958

Formato: 16mm B/N

Durata: 25 min

Uno dei film biellesi più ambiziosi e importanti, che conserva, a distanza di molti anni, un suo particolare fascino e significato. Un giovane margaro (Pier Carlo Ressia) lascia gli alpeggi e l'anziano padre per trasferirsi in città, dove, con la raccomandazione del parroco, trova lavoro ai Lanifici Cerruti. La vita di città si rivelerà per lui caotica e difficile.

Un film ben scritto, ben girato e ben interpretato, che affronta con coraggio un tema dai risvolti sociali, l'abbandono delle montagne e l'urbanizzazione indotta dalle fabbriche, in un'epoca in cui il richiamo del mondo industriale su quello rurale era forte e inesorabile. Tendenza che pare oggi invertita di fronte alla crisi e alla disoccupazione, che inducono sempre più giovani a cercare nel ritorno alla campagna prospettive per il futuro.

Quinta colonna

Regia Peppo Sacchi

Aiuto Regia Piergiorgio Tamaroglio, Mario Auriemma

Interpreti Adriano Delmastro, Armando Santi, Eliana Pautasso, Rosy Lucano,

Giorgio Pisca, Lalla Sacchi, Angelo Pombia, Giulio Maggia

Produzione: Cine Club Biella

Anno 1962

Formato 16mm B/N

Durata 14 min

«Inchiesta quasi vera e quasi seria condotta da Peppo Sacchi» recita la didascalia di questa piccola commedia travestita da reportage giornalistico. E' Peppo Sacchi, in veste di narratore-giornalista, a introdurre la storia, una delle tante che costituiscono la realtà di una piccola città di provincia. Un siciliano stabilitosi al nord (il pittore Armando Santi) scrive alla famiglia di raggiungerlo. Alla stazione San Paolo, guidati dal capofamiglia (Adriano Delmastro) arrivano in nove: fratelli, cognate, cugini, nipoti. La famiglia allargata si stabilisce in una modesta casa di campagna. A fianco abitano dei biellesi purosangue. Tra le due «etnie» i rapporti sono difficili. Chiusi, scontrosi e burberi i biellesi, rumorosi e un po' maleducati i meridionali. Dopo qualche anno Concettina (Eliana Pautasso), una ragazza della famiglia del sud, è diventata una bella signorina. Il figlio di un industriale locale (Giulio Maggia) la abborda al luna park e la porta in Burcina. Il padre di lei scopre il «misfatto» e obbliga il giovane a sposare sua figlia. La nuova famiglia a sangue misto si trasferisce in un moderno palazzo. Ora tutti lavoreranno nell'industria di famiglia.

Derelict land

Regia Cocito&Pastore

Soggetto Maurizio Pellegrini

Sceneggiatura Maurizio Pellegrini

Fotografia Luca Pron

Produzione: Stefilm, Legovideo, VideoAstolfoSullaLuna

Anno 1998

Formato 16mm B/N

Durata 9 min

Un viaggio, sospeso tra memoria e presente, tra le fabbriche abbandonate della Provincia di Biella, culla dell’industria laniera italiana. Fabbriche e ciminiere diroccate, case e villaggi operai, uomini e macchine diventano gli elementi di un paesaggio desolato e surreale, dove gli edifici acquistano un rilievo monumentale, reso ancor più evidente dai segni del tempo e dell’abbandono, e i volti degli operai evocano un passato industriale ricco di vicende umane e sociali.

FestivaLungo

La scelta del nome fa riferimento a una differente concezione di Festival, evento capace di contenere e connettere numerosi percorsi al suo interno ma, solitamente, concentrato in pochi giorni: a Palazzo La Marmora nella prima edizione nel 2016 e ancora nella seconda del 2017 muterà la durata dei normali Festival, in questo caso capace di abbracciare un’intero anno (da qui, «Lungo»). Non muta, tuttavia, la volontà di ospitare differenti argomenti e offrire così altrettanti punti di vista e spunti di confronto.

Il programma di FestivaLungo è a cura di Marco Cassisa e ideato e realizzato con Elena Gallo (Centro Studi Generazione e Luoghi), Moreno Miorelli (Stazione di Topolò - Postaja Topolove), Francesco Alberti La Marmora.

Tutti gli appuntamenti, dove non diversamente indicato, saranno ad offerta libera.