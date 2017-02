Il pittore Rubinelli vuole donare un quadro a una scuola

QUAREGNA - Una riproduzione de "La Scuola di Atene", uno dei più importanti affreschi di Raffaello Sanzio, realizzata dal pittore biellese Osvaldo Rubinelli, verrà donata a una scuola del territorio. L'idea, dopo aver visto l'opera, arriva dal sindaco di Quaregna Katia Giordani, da sempre attenta a iniziative che possono riguardare e formare i giovani.

Il "primo cittadino"

«Non potrebbe stare altrove - commenta il "primo cittadino" - visto il contenuto. E poi non va dimenticata la bellezza dei tratti che l'artista, Osvaldo Rubinelli, è stato capace di evidenziare».

Parla il pittore

L'opera, che si trova nei musei vaticani, a Roma, venne dipinta all'inizio del Sedicesimo secolo per volere di Papa Giulio II, e ritrae filosofi e matematici intenti a dialogare tra loro. «Appena ho visto l'immagine online - spiega Rubinelli - ne sono rimasto affascinato. Così ho deciso di riprodurre l'affresco, ovviamente in dimensioni ridotte. Ho passato la vita a fare l'imbianchino, fino alla pensione. Negli anni, però, ho sempre coltivato la passione per la pittura e a oggi ho realizzato circa duecento quadri, di vari soggetti. Un lavoro come "La Scuola di Atene", che occupa un discreto spazio, non voglio venderla. Vorrei regalarla a un ateneo. Sarebbe la sua collocazione ideale». E adesso, grazie all'aiuto del sindaco di Quaregna, il sogno potrebbe diventare realtà.