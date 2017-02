«Immigrati al Santa Caterina? Basta... C'è il pericolo droga»

BIELLA - Profughi nell'ex istituto Santa Caterina della città? E' l'ipotesi avanzata, questa mattina, la nuova La Nuova Provincia, che ha fatto il punto della situazione sui vari bandi aperti nel territorio per la gestione di centri d'accoglienza. Immediata la presa di posizione della Lega Nord, attraverso le parole del consigliere comunale Giacomo Moscarola.

Parla il consigliere

«Se fosse confermata l'indiscrezione giornalistica di oggi, nella quale si parla della possibile apertura di un nuovo "cas" in città nei locali dell ex Santa Caterina, ci troveremmo di fronte ad un nuovo serio problema per la nostra città. Dopo l'ex polizia stradale, l'hotel Colibrì è l'imminente apertura dell'ex hotel Coggiola, l'apertura di un nuovo centro in quella zona produrrebbe un sicuro danno per i cittadini biellesi che vivono in quell area diventata ormai il quadrilatero degli immigrati» tuona Moscarola.

«Basta»

«Ormai la situazione sta diventando insostenibile e la Prefettura facendo da passa carte del Ministero sta cercando disperatamente luoghi per ospitare queste persone che nei mesi si sono resi responsabili di numerosi reati in particolare per spaccio di droga - aggiunge Moscarola, con riferimento ai fatti di Occhieppo Superiore (la polemica) -. Voglio sottolineare che a 20 metri da quella struttura c'è un liceo frequentato da centinaia di ragazzi. Non oso immaginare i pericoli che potrebbero sorgere con l'apertura di un probabile nuovo centro di spaccio nelle vicinanze. Mi auguro che i cittadini che abitano nelle zone limitrofe e i genitori dei ragazzi che frequentano il liceo facciano finalmente sentire la propria voce. Lega nord come sempre darà loro tutto l'appoggio e il sostegno di cui ci fosse bisogno».