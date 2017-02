Anziano truffato: rubati gioielli per un valore di 2 mila euro

COSSATO - S'è spacciato per un carabiniere, carpendo la buon fede di anziano residente in via Martiri della Libertà. Una volta entrato in casa, è riuscito a sottrarre gioielli per un valore complessivo di circa 2 mila euro. L'uomo (che per farsi aprire ha mostrato un falso tesserino dell'Arma) ha millantato improbabili controlli da effettuare. L'anziano proprietario di casa è stato così distratto, consentendo al delinquente di portarsi via diversi preziosi. I fatti sono avvenuti ieri intorno alle 14,30. L'anziano s'è reso conto di quanto subito, una volta che il finto militare si è allontanato. A quel punto ha contattato i veri carabinieri, che sono quindi sulle tracce del ladro.