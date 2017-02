Campetto di Cossila: al via i lavori

BIELLA - Il meteo non aiuta (stamane in valle Oropa cadeva pioggia mista a neve) ma il cantiere del campo da pallacanestro del parco Frassati, ribattezzato dagli utenti "il Cossila di campetto", è aperto.

L'Intervento

I lavori fanno parte di un restyiling alle aree sportive libere in città che comprende anche piazza del Monte in Riva, i campi multisport di Oremo e di via De Amicis a Chiavazza e il terreno da calcio dell'ex Convitto. Si tratta di lavori in programma da parte dell'amministrazione comunale del sindaco Marco Cavicchioli. Il costo complessivo si aggira intorno ai 70 mila euro, per tutti gli interventi.

Basket ed amicizia

Il campetto è meta per tantissimi giovani e giovanissimi (ma non solo). Nelle belle stagioni, soprattutto nei fine settimana, infatti, decine di ragazzi si sfidano e si divertano in partitelle a basket. Tanti i ragazzi delle giovani di Pallacanestro Biella che hanno intrecciato sfide con coetanei a Cossila. Tra i tanti menzionabili, Eric Lombardi, oggi in Seria A con Pistoia, e Luca Murta.