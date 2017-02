E Cerruti va in meta in Sudafrica

BIELLA - Paolo Cerruti, dopo aver indossato la maglia gialloverde della squadra senior Brc fino a dicembre, si è trasferito in Sudafrica, a Stellenbosch per proseguire gli studi e continuare a giocare a rugby presso la Stellenbosch Rugby Academy. La scorsa domenica, l’esordio nel primo quindici con la maglia numero 9, in occasione del match Stellenbosch vs Simonsberg con vittoria finale 33-7. In questa occasione, Cerruti ha segnato la sua prima meta e realizzato quattro dei cinque calci a disposizione. Ottimo inizio!