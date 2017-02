Cultura a Biella, tre incontri letterari

BIELLA - La montagna, la storia e la letteratura contemporanea: sarà un viaggio a tappe tra diversi stili e diversi argomenti quello proposto dal nuovo ciclo degli incontri con l’autore alla biblioteca civica di piazza Curiel. Il primo ospite nella sala delle colonne sarà Enrico Camanni, giornalista e alpinista piemontese che in trent’anni di carriera e di passione ha curato decine di pubblicazioni, tra cui l’edizione italiana del Dizionario enciclopedico delle Alpi. L’appuntamento con lui, fissato per le 18 di mercoledì 15 febbraio, è organizzato in collaborazione con la sezione biellese del Cai e la libreria Feltrinelli. Andrea Formagnana dialogherà con Camanni per parlare del suo più recente libro intitolato «Alpi ribelli», storia di tutti coloro che hanno trovato nelle montagne rifugio o ispirazione per resistere, da Fra Dolcino ai partigiani.

Secondo appuntamento

Il secondo appuntamento è con una delle stelle della letteratura italiana contemporanea: il 9 marzo, grazie all’aiuto di «Biella incontri e racconti», sarà in biblioteca Andrea Vitali. Il medico condotto di Bellano che, tra una visita e l’altra, per anni ha raccontato il mondo piccolo attorno al lago di Como, dal 2014 ha lasciato la professione per dedicarsi a tempo pieno alla scrittura e ha ormai superato le cinquanta opere pubblicate. L’ultima s’intitola «Viva più che mai» ed è ambientata, manco a dirlo, a Bellano con il medico del paese tra i personaggi principali. La racconterà al pubblico biellese, con l’aiuto di Silvano Esposito, a partire dalle 21.

Terzo incontro

Venerdì 24 marzo l’appuntamento è con la storia: l’ospite è Paolo Soddu, docente di storia contemporanea, parlerà del suo saggio «La via italiana alla democrazia», che ripercorre la vita politica e sociale della Repubblica dal 1946 al 2013, data scelta per chiudere simbolicamente un periodo in cui i grandi personaggi della politica, da De Gasperi a Ciampi, si sono incrociati con leader di partiti più piccoli ma altrettanto influenti. «Con il libro di Soddu - ha scritto nella sua recensione Paolo Mieli - gli studi storici iniziano a pagare compiutamente il debito che il nostro Paese ha nei confronti di personalità quali quelle di Ugo La Malfa e Marco Pannella». Paolo Soddu dialogherà con Vittorio Barazzotto, Marta Nicolo e Marcello Vaudano. L’appuntamento è alle 18.