Infarto, muore a 44 anni

CASTELLETTO C. - Paese in lutto, per la morte di Gionata Callegarini. L'uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione. A fare la drammatica scoperta è stata la moglie. I fatti sono di questa mattina. Secondo quanto riferito dai soccorritori, chiamati prontamente dalla donna, si sarebbe trattato di un infarto. L'uomo (che aveva 44 anni) infatti da alcuni giorni lamentava dei dolori al petto. Vani quindi i soccorsi di un'unità del 118. La ricostruzione dei fatti è stata effettuata dai carabinieri.