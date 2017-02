Trofeo di Grappling al Pala Pregnolato

VERCELLI - Domenica 12 febbraio al Pala Pregnolato del Rione Isola la Pro Vercelli Fight in Progress di Emanuele Genovesi organizza, in collaborazione con il gruppo stabile Fight Team, il secondo Trofeo Italia di Grappling Figmma valevole per la selezione nazionale.

Programma

La competizione, che gode del patrocinio del Comune di Vercelli, si svolgerà su due «tatami» regolamentari e coinvolgerà 130 atleti, tra ragazzi e adulti, sia femmine che maschi, che combatteranno osservando il regolamento del Grappling stile di lotta senza percussioni, che comprende Lotta Libera, Lotta Greco Romana, Ju Jitsu, Judo, Sambo. Inizio gare ore 11. Ingresso gratuito.

Parla l'assessore

« Con grande orgoglio – dice l’assessore allo sport Carlo Nulli Rosso - la Città ospita per la seconda volta una tappa del campionato italiano di Grappling, una disciplina che si sta diffondendo sempre più sia tra i giovani che tra i meno giovani».