Da sabato chiavi della città al Gipin

BIELLA - Finalmente si comincia: sabato 11 febbraio, con la consegna delle chiavi della città al Gipin, prende ufficialmente il via il Carnevale di Biella, che offre un calendario di appuntamenti che andrà avanti fino al 28 febbraio, martedì grasso e giorno del processo al Babi al teatro Sociale Villani.

Al via...

L’apertura è tradizionale: alle 14,30 partirà da piazza del Monte il corteo delle maschere della provincia (con gli ospiti dal resto del Piemonte), capitanato da Gipin e Catlin-a, i sovrani del Carnevale cittadino, e accompagnato dalla musica della Banda Verdi. Da Riva il corteo si muoverà lungo il centro cittadino per raggiungere come ultima tappa palazzo Oropa. Prima però, alle 16, sarà festa per i bambini al centro commerciale I Giardini, partner dell’intero Carnevale: trucca bimbi, baby dance e merenda per tutti sono nel programma. Alle 17 è previsto l’arrivo in municipio dove si svolgerà la cerimonia, con il sindaco Marco Cavicchioli che affiderà le chiavi della città al Gipin, con il consueto contorno di scherzi e divertimento.

San Valentino

Martedì 14 febbraio ci sarà anche un appuntamento per San Valentino, con l’incontro dei protagonisti dei Carnevali biellesi, torinesi e valsesiani al dancing La Peschiera di Valdengo, a partire dalle 21, e a seguire il gran ballo delle maschere.