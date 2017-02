Denunciato per guida in stato di ebbrezza

COGGIOLA - Un 21enne residente in paese, N.C., è stato denunciato dai carabinieri di Borgosesia per guida in stato di ebbrezza. Fermato in piazza Moscatelli e sottoposto a test alcolemico, è risultato che si era messo al volante con un tasso di quasi tre volte superiore al consentito. Una leggerezza che è costata cara al giovane, che si è visto ritirare la patente e mettere sotto sequestro l'auto, una Opel Corsa.

I dati

Soltanto nel 2016, nel Biellese, sono state 85 le persone fermate per lo stesso reato dalla Polizia stradale. La piaga dell'assunzione di alcolici, purtroppo, sta diventando endemica in provincia, come nel resto d'Italia. Neppure il giro di vite fatto dal legislatore, che ha acuito le pene, puntando l'occhio soprattutto verso i giovani, pare aver avuto effetto. Quasi quotidianamente le cronache riportano, anche sul territorio, le notizie di automobilisti coinvolti in schianti per essersi messi al volante con qualche bicchiere di troppo in corpo. Eppure la legge parla chiaro.

Il caso

Nel caso in questione, il 21enne dovrà sottoporsi a visite mediche per riottenere la patente e subire un processo, con il rischio di essere condannato a sei mesi di arresto. Seppure con la condizionale, sarà sempre una "macchia" sulla fedina penale.