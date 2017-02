BIELLA - Sono tornati di moda i "lucchetti dell'amore». E a Biella nel posto che una persona nemmeno potrebbe immaginare, davanti a Palazzo di giustizia. Almeno due coppie, infatti, si sono giurate amore eterno fuori dal tribunale e hanno suggellato il sentimento mettendo un paio di lucchetti al cartello stradale che fronteggia l'ingresso.

La storia

Il caso era scoppiato una decina di anni fa, dopo l'uscita dei romanzi di Federico Moccia "Tre metri sopra al cielo" e "Ho voglia di te». Migliaia di innamorati avevano iniziato ad attaccare i lucchetti a Ponte Milvio, a Roma, per poi gettare le chiavi nel Tevere. La mania era poi dilagata un po' in tutte le principali capitali internazionali, che offrivano scorci romantici in cui promettersi una vita insieme. E anche il Biellese propone panorami stupendi in cui due innamorati, forse un po' nostalgici, potrebbero fare altrettanto. Sicuramente non davanti al tribunale, a meno che queste singolari coppie non amino particolarmente la giustizia. Le chiavi, poi, che fine avranno fatto? Questo non è dato saperlo. Forse sono state lanciate tra le siepi dei vicini giardinetti, vista l'assenza di un corso d'acqua. Sarà curioso capire, nelle prossime settimane, se qulcun altro seguirà l'esempio.