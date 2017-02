Riva piange la scomparsa di Piera Fileppo

BIELLA - Una mamma, una nonna e un'imprenditrice. Bastano queste poche parole per ricordare Piera Fileppo, spentasi all'età di 89 anni, storica commerciante del quartiere Riva di Biella e cooperante salesiana. La notizia della sua morte ha destato profondo cordoglio nel rione dove, fino a non molti anni fa, aveva gestito fino alla chiusura il negozio "Formaggi Fileppo" in piazza San Cassiano, occupandosi della contabilità.

La storia

Ma Piera Fileppo era tanto di più. Fino a quando le condizioni fisiche glielo hanno permesso, si è sempre occupata della parrocchia di San Cassiano. Era lei ad aprire e chiudere la chiesa, far suonare le campane, occuparsi dei fiori e tanto altro ancora. «Siamo in diversi - commenta Paolo Robazza dell'Ente manifestazioni Biella Riva - a essere cresciuti sotto alla sua ala protettiva, in oratorio. Quante sgridate, se combinavamo qualcosa. Per tutti era come una mamma. Faceva parte anche de "Le Bugiarde" che da 60 anni si occupano di preparare le bugie a Carnevale. Inoltre, fino a quando la salute glielo ha permesso, ha sempre partecipato a tutte le iniziative del quartiere, ancora qualche mese fa. Una figura storica, una donna che si è spesa per tutti noi».

L'ultimo saluto

Le esequie di Piera Fileppo si terranno domani, sabato 11 febbraio, alle 10 nella chiesa di San Cassiano dove, oggi, alle 18,45 verrà recitato il rosario.