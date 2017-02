A Biella va in scena «One billion rising»

BIELLA - Anche quest’anno il 18 febbraio, in piazza Curiel (davanti alla Biblioteca civica di Biella) alle 15,30 l'associazione Se Non Ora Quando organizza l'edizione biellese di «One billion rising», un'ambiziosa campagna creata da Eve Ensler, autrice de «I monologhi della vagina» un testo teatrale messo in scena in 140 Paesi dal 1998 in poi per celebrare la bellezza delle donne e condannare ogni violenza.

Il progetto che ogni anno si ripete, vuole mostrare la forza collettiva delle donne, quando decidono di insorgere per mettere fine alla violenza. L'obiettivo è infatti quello di creare attraverso il ballo una forma di protesta celebrativa e nonviolenta, con la volontà di trasformare il 14 febbraio in una giornata di riscatto universale contro le ingiustizie che le donne subiscono. «Un miliardo di donne che danzano scuoterà la Terra» dice Eve Ensler.

L'evento

Tante donne si ritroveranno a ballare. Al centro della manifestazione ci saranno la musica e la danza: le note di un unico inno, Break the Chain, per dimostrare che si può farlo con gioia, in maniera politica ma con il sorriso. Per il 2017 il tema trattato è la solidarietà, solidarietà contro lo sfruttamento delle donne, contro razzismo e sessismo. L'evento sarà musicato dalle voci di Costanza Soncina e Giulia Ellena, allieve della scuola Sonòria. Ci saranno divertenti attimi di ilarità organizzati da AjaRiot-Ass. Onlus Sinergia e Francesco Braschi con Paola Mazzuccato. Le danze saranno coordinate dalle ragazze della scuola Dance4.

Le associazioni aderenti

Tante le associazioni che hanno aderito il progetto insiema a Se Non Ora Quando Biella: Groove ASP, RiBelle Dentro, Casa Rifugio Biella e I Germogli Ponderano. Con il sostegno della Città di Biella e la partecipazione attiva delle ass Voci di Donne, Non Sei Sola, Anteo, Underground, Donne Nuove, Cissabo, Iris.

Se Non Ora Quando

Se Non Ora Quando è una associazione di Biella apartitica che si impegna a lottare affinché ci sia eguaglianza dei diritti di tutte le donne. L’associazione si propone rafforzare l’autodeterminazione della donna con il fine di promuovere la libertà individuale femminile. Si impegna a dare voce a problemi e richieste delle donne come singole e come genere attinenti alla sfera pubblica, lavorativa, domestica, personale e sessuale, essendo parte attiva nel modificare asimmetrie di potere insite nelle relazioni sociali, lavorative, famigliari e di genere. Impegno civile e difesa dei diritti, lotta contro gli stereotipi di genere e costruzioni di relazioni sociali egualitarie.