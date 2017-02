Biella e dintorni: 7 cose da fare sabato 11 febbraio

BIELLA – Si apre il weekend di carnevale con i tradizionali eventi in città ma basta spostarsi di qualche metro per trascorrere un piacevole weekend. Ecco le nostre proposte.

Carnevale

A Biella si apre il Carnevale con la sfilata in via Italia con partenza alle 14 da Piazza del Monte, merenda e animazione per bambini dalle 16 al centro commerciale I Giardini e consegna delle chiavi al Gipin alle 17,15 presso la sede comunale di Palazzo Oropa.

Sport e outdoor

Nel plenilunio con ciaspole e sci da fondo, cena al Bocchetto Luvera. Dal Bocchetto Sessera fino all'Artignaga, con un gustoso vin brulè. Al rientro possibilità di polenta concia o zuppe alla vicina Locanda del Bocchetto Sessera. INFO Amici del Fondo 360 672583, Locanda Argimonia 349 7022351 www.oasizegna.com, info@oasizegna.com.

Musica

Evento speciale al Biella Jazz Club presso palazzo Ferrero. Alle 21.30 Fabio Marza Band special guest chitarrista biellese Alex Gariazzo.

Dalle 22 a La Mia Crota, live di Marella Motta ed Emanuele Pella duo con voce, chitarre e percussioni con un repertorio che spazia dal soul al pop contemporaneo.

Al Gasoline di Cerreto Castello dalle 22.30, La Banda Gondrano torna con nuove canzoni estratte dalla prossima uscita del nuovo disco. Aperitivo omaggio se si prenota un tavolo per cena. Prenotazione: Messenger o 3492966972.

A Mongrando presso il Polivalente dalle 21, riprende la stagione di eventi. Tante novità alle porte e si comincia con The Uppertones, un trio formato da trombone, piano e batteria dedicati al sound degli anni '50 in jamaica, jamaican R'n'b e jamaican boogie. A capitanare la formazione Gigi De Gaspari, in arte Mr.T.Bone, uno dei più importanti trombonisti italiani, gia componente di gruppi come Africa Unite, The Bluebeaters, New York Ska Jazz Ensamble e molti altri. Ingresso gratuito, ingresso Up to You (offerta libera). Prima e dopo il concerto si balla con dj set. Info:Cristiano Zanotti 320 1796563, www.facebook.com/polivalentemongrando/.

Cultura

A Pray Biellese e a Biella Fabbriche di cultura, la riqualificazione del biellese. L'itinerario propone un percorso sull'archeologia industriale biellese e le nuove riqualificazioni urbane: si snoda dalla Fabbrica della Ruota di Pray Biellese, cellula ecomuseale e unico caso conosciuto in Italia che conserva ancora integro il sistema di trasmissione telo-dinamico, alla ex scuola Lanificio Piacenza di Biella, un tempo scuola professionale e oggi Biblioteca Ragazzi, passando attraverso la strada della lana. Dopo una pausa presso la caffetteria del Museo del Territorio Biellese (con possibilità di visita delle sale da poco riallestite) la giornata si concluderà presso i suggestivi spazi della Fondazione Pistoletto. Info: www.abbonamentomusei.it.