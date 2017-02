Droga, tre giovani nei guai

BIELLA - Nella giornata di venerdì 10 febbraio la squadra Volanti ha denunciato due persone, P.T.D. e R.O., e segnalato all’autorità amministrativa M. J.. In particolare P.T.D., 26enne italiano, nel corso di un controllo effettuato dalla Volante in una via del centro città, ha cominciato a dare segni di nervosismo. Il predetto, con numerosi precedenti di polizia veniva sottoposto a un controllo che dava esito positivo. Presso il domicilio veniva infatti sequestrato un bilancino e della marijuana.

Attività di polizia

Durante un normale controllo di polizia della volante, R.D., 25enne italiano, con precedenti di polizia per stupefacenti, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una modica quantità di hashish. Per questo veniva denunciato per possesso in giustificato di armi od oggetti atti ad offendere e segnalato all’autorità amministrativa.