Prostituzione, scoperta casa d'appuntamenti in centro

BIELLA - Nella giornata di giovedì 9 febbraio la squadra mobile, a seguito di attività di indagine, ha fatto irruzione in un appartamento del centro cittadino, in cui sono state trovate 2 donne cinesi dedite all’attività di meretricio.

Le protagoniste

Le due, Y.F. 45enne e C.M.M. 31enne, irregolari in Italia, venivano denunciate per soggiorno illegale nel territorio nazionale e quindi accompagnate presso la locale Questura per le attività di rito. Inoltre Y.F., nel corso dell’attività citata, ha opposto una resistenza attiva nei confronti degli agenti e veniva quindi denunciata anche per resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti della squadra mobile hanno denunciato anche H. X. 50enne cinese, non presente al controllo, ma titolare del contratto di locazione dell’alloggio, per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di più persone e favoreggiamento della permanenza clandestina. Quest’ultima, difatti, risulta avere diversi precedenti di polizia per reati inerenti lo sfruttamento della prostituzione. L’appartamento veniva sottoposto a sequestro.

Attività di polizia

Immediatamente dopo l’attività di polizia giudiziaria della squadra mobile, interveniva sinergicamente l’attività dell’ufficio Immigrazione per la trattazione delle 2 straniere irregolari. Difatti C.M.M., completamente sprovvista di documenti, è stata accompagnata nella serata del 9 febbraio presso un C.I.E. munita di decreto di espulsione del Prefetto e di trattenimento del Questore, mentre Y.F. in possesso di valido passaporto, ma con visto scaduto, nella odierna giornata è stata espulsa dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera aerea di Milano Malpensa per il rimpatrio in Cina.

Espulsione

In merito all’attività dell’Ufficio Immigrazione segnala che, durante l’ultima settimana, sono stati emessi 9 decreti di espulsione con relativo ordine di abbandonare il territorio nazionale.