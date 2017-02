Chiavi della città al Gipin: carnevale al via

BIELLA - Il Gipin ha ricevuto oggi le chiavi della città e si è subito insediato a palazzo Oropa. Da oggi a Biella è Carnevale.

Le date

Dopo la parentesi del 14 febbraio alla Peschiera di Valdengo, con il gran ballo delle maschere per San Valentino, da venerdì 17 a domenica 19 il cuore dell’evento sarà a Chiavazza con due spettacoli al teatro parrocchiale di via Firenze («Il Cucu e la bella addormentata» il venerdì e il cabaret «Attenti a quel duo» preceduto dalla cena il sabato) e la sfilata dei carri nel pomeriggio di domenica.

Tutti al Piazzo

Sabato 25 sarà la volta della Folle Notte, già tornata nel programma di Carnevale nel 2015, ma costretta a ripiegare in discoteca per colpa di una nevicata. Stavolta la sede sarà piazza Cisterna, quella tradizionale. Si comincia alle 21.

Coriandoli e sport...

Domenica 26 spazio allo sport e al divertimento con la Karneval Run, con partenza da piazza Casalegno e due percorsi, quello da 3,5 chilometri non competitivo (e in maschera) e quello da 5 chilometri con classifica per chi vuole cimentarsi con cronometro e sfidanti. Domenica 26 è anche il giorno della fagiolata di Chiavazza e della sua fila di paioli da record del mondo. Nel pomeriggio è in programma anche il Carnevale dei bambini.

Giù il sipario

La chiusura è affidata a due appuntamenti classici: il Bal dal Lunes di Chiavazza al teatro parrocchiale del 27 febbraio, con l’orchestra di Luca Frencia, e il Processo al Babi del teatro Sociale Villani del 28 febbraio. La prevendita è partita e i biglietti sono a disposizione.

