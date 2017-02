Biella e dintorni: gli appuntamenti di domenica 12 febbraio

BIELLA – Una domenica caratterizzata dall'ampia offerta culturale. Ecco tutti i riferimenti per arricchire la propria mente.

Musica

Alle 16.30 presso la sala convegni dell'Ospedale degli Infermi, XXV giornata mondiale del malato. All'interno della rassegna musica e medicina, riflessione di apertura di Padre Piero Contenti, Cappellano dell'Ospedale degli Infermi. Alle 17 «La musica: benessere dell'anima. Dalla limpidezza mozartiana alla purezza divina di Beethoven», Quartetto Viotti: Franco Mezzena, Nancy Barnaba, violini; Luca Ranieri, viola; Maria Cecilia Berioli, violoncello. Musiche di Mozart e Beethoven. Biglietti: euro 15 tessera socio N.I.S.I. ArteMusica 2017, euro 5 ingresso ad ogni concerto per i soci e personale dipendente Asl, euro 8 ingresso ad ogni concerto per i non associati. La biglietteria sarà aperta 45' prima dei concerti.Info: segreteria N.I.S.I. 0161 998105 o 338 7294638, www.nuovoisi.it, segreteria@nuovoisi.it.

Teatro

Alle 16 al Teatro Sociale Villani; Teatro: che passione. Di Ray Cooney e John Chapman. Regia Lorenzo Rapelli. Prezzi: euro 7 più prevendita. Prevendite presso: Cigna Dischi, via Italia 10, Biella, Paper Moon, viia Galimberti 37, Biella, Agatha Viaggi, corso Nuova Italia 82, Santhià e online. Info: Il Contato del Canavese 0125 641161, www.ilcontato.it, biglietteria@ilcontato.it.

Cultura

Passeggiata insolita lungo il lago di Viverone dalle 8.30, visitando il sito di cultura megalitica, rimesso in luce nel parco adiacente, ed il significato magico dei menhir posti a formare un cerchio. Attraversato il paese ci si avvierà lungo i percorsi del Buon Cammino, tracciati recuperandoli alla fruizione e valorizzandoli nello spirito del patto noto come Contratto di Lago di Viverone e della proficua collaborazione tra Amministrazioni locali. Gita con il battello della Società di Navigazione del lago, il cui capitano di lungo corso ci immergerà nei segreti naturalistici e archeologici dell'area. Visita alla piscicoltura, moderno impianto di allevamento dei coregoni che in questo periodo accoglie le uova e gli avannotti che a breve verranno liberati nelle acque del lago. Via Francigena: storica arteria che il pellegrino percorreva per lavare i propri peccati nella città santa e che ci ricondurrà nella vivace cittadina di Cavaglià per un saluto finale. Deviazione al Castello di Roppolo dal cui belvedere l'anfiteatro morenico si apre alla vista in tutta la sua bellezza. Info: www.lagodiviverone.org, Coltiviviamo 331 4643435, coltiviviamo@gmail.com.

San Valentino anticipato al Palazzo dei Principi di Masserano. Alle 16 visita guidata tematica dedicata alle storie d'amore presenti nelle decorazioni del Palazzo dei Principi Ferrero Fieschi Seguirà il Gioco dei Cinque Sensi, un gioco speciale per le coppie, alla ricerca di suoni, profumi, sensazioni legate ai cinque sensi. Primo premio una cena al ristorante e un giro in carrozza. Info: Associazione Don Barale 345 5126696, www.polomusealemasseranese.weebly.com, associazionedonbarale@gmail.com.