Capitan De Vico in serata no. Mike Hall il migliore in campo

BIELLA - In una gara difficile, contro la cenerentola affamata di riscatto, l'Angelico ha confermato la propria forza e la propria posizione in classifica: prima, non a caso. Agropoli è stata sconfitta 88 a 78.

FERGUSON (17 punti) VOTO 8. Spesso ben marcato dagli avversari. Ma lui non smarrisce mai la via del canestro, né la voglia di essere protagonista e di vincere. Punti pesanti e prova da stella del torneo qual è dall'anno scorso.

HALL (14 punti) VOTO 9. Statistiche super (19 rimbalzi, 6 assist in 35 minuti). A contare però è stato l'atteggiamento. Ha dato calma al gruppo nei momenti difficili. Ha suonato la carica ai compagni. Un leader indiscusso e (giocando così) indiscutibile. Senza ombra di dubbio, il migliore in campo.

MASSONE (7 punti) VOTO 7. Chiamato in causa ha risposto presente. Pare si sia allenato particolarmente bene in settimana. I progressi sono evidenti.

VENUTO (7 punti) VOTO 6. Partenza con il freno a mano tirato. Nel corso della gara però non ha fatto mancare il suo contributo, sia in attacco sia in difesa.

POLLONE (2 punti) VOTO 6. Impegno in difesa e disciplina in attacco. Minuti più che sufficienti.

DE VICO (7 punti) VOTO 5. Dopo una prova da record (35 punti contro Latina), serataccia al tiro: 1su 9. Peccato.

UDOM (10 punti) VOTO 7. Sotto canestro è stato uno dei pilastri della vittoria biellese. Presente anche in attaco.

POLLONE M. ne



WHEATLE (7 punti) VOTO 6,5. Tanta energia in difesa sull'ottimo Delas. E qualche buon spunto in attacco.

RATTALINO ne

TESSITORI (17 PUNTI) VOTO 7. Muscoli e tecnica al servizio della squadra. Preciso dalla lunetta (9/10). Costante nel farsi trovare pronto dai compagni, dall'inizio alla fine. Bravo.

CARREA VOTO 9. La squadra è da record. Ma soprattutto ha convinto tutti, forse anche se stessa: nulla è per caso! Primato in classifica, accesso alla Coppa Italia, salvezza raggiunta con largo anticipo e play off agguantati. C'è del lavoro, dietro tutta questa manna dal cielo. In palestra (a porte chiuse) dove lui è il timoniere di un gruppo nel quale come ama sottolineare nessuno era un big del mercato in estate.