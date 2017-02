“Nella caverna dell'Om Salvej” in biblioteca

BIELLA - Anche alla Biblioteca dei Ragazzi «Rosalia Aglietta Anderi» è tempo di incontri con l'autore: giovedì 16 febbraio è atteso nelle sale di villa Schneider il biellese Francesco Pelle, che da pochi mesi ha pubblicato «Nella caverna dell'Om Salvej», seguito ideale del suo primo lavoro «Liberiamo l'Om Salvej». Edito da Cellardoor, il libro ha ancora per protagonista Valentino, un ragazzo che, per salvare i suoi genitori da oscure minacce, porterà i lettori alla scoperta dei luoghi magici del Biellese in compagnia dei suoi amici del «regno nascosto».

L'appuntamento

Tra le pagine ci sarà anche l'occasione per riscoprire le leggende del nostro territorio, che fa da scenario alla narrazione. L'appuntamento con Francesco Pelle è alle 17 e l'ingresso è libero. Fino al 28 febbraio alla Biblioteca dei Ragazzi resteranno in esposizione le tavole originali delle illustrazioni del libro.