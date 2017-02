Abi Logistics, seconda sconfitta stagionale

BIELLA - Arriva la seconda sconfitta stagionale tra le mura amiche per l’Abi Logistics, superata nettamente dalla King Cup Bodio con un 0-3 senza discussioni che le riporta al terzo posto, due punti indietro dalla vetta e a pari punti con il Pavic Romagnano. «Non c’è niente da dire, semplicemente loro sono state più brave di noi» è il commento lapidario di coach Alberto Colombo al termine della gara, nella quale le nerofucsia non sono mai riuscite a impegnare veramente le ospiti. «Sapevamo che loro erano la squadra più attrezzata del campionato – continua coach Colombo – e oggi lo hanno dimostrato soprattutto in attacco, dove hanno avuto delle percentuali incredibili in certi momenti. Non posso dire tanto alle mie ragazze; ci abbiamo provato ma non siamo riusciti a limitare le loro giocatrici migliori. Quel che è certo e che dobbiamo migliorare l’approccio a questo tipo di gare se vogliamo rimanere in alto in classifica».

La partita

L’Abi Logistics parte con il sestetto tradizionale: Mariottini e Morandi nella diagonale palleggio-opposto, Rocci e Capano bande, Zecchini e Guiotto centrali e Baratella libero. La partenza delle ospiti è decisamente migliore sia in battuta che in attacco (in cui spicca la banda Re Dionigi) e permette loro di arrivare avanti di quattro punti alla pausa tecnica (4-8). Un fallo in palleggio di Mariottini e un ace portano Colombo a chiamare il primo time out di serata (4-11); l’attacco di Morandi ferma l’emorragia, ma le lombarde sono più presenti e conservano senza difficoltà il vantaggio (7-15). Colombo prova a dare più spinta in battuta inserendo Bevilacqua per Guiotto, ma con un muro Bodio trova il 16esimo punto. Sul 10-17 Colombo si gioca la carta Herrnhof per Capano per provare a risalire la china; le biellesi trovano un minibreak di tre punti che portano al time-out Bodio (13-18); un dubbio fallo in palleggio fischiato a Mariottini ferma la rimonta dell’Abi, che torna sotto di otto punti (14-22, time out Colombo). Il set si chiude senza grandi sorprese con la vittoria di Bodio 15-25.

Seconda frazione

La marcia di Bodio continua anche nella seconda frazione, tanto che appena dopo cinque punti Colombo è costretto a fermare il gioco (1-4). La foga delle lombarde non si ferma: sull’1-5 entra nuovamente Herrnhof per una spenta Capano, ma alla pausa tecnica il vantaggio di sei punti 2-8. L’Abi continua a faticare a prendere ritmo, mentre le ospiti mettono giù palloni con grande regolarità; Colombo prova a fermare il gioco sul 5-13, ma il copione della gara si mantiene uguale e porta alle squadre alla pausa tecnica sul 7-16. Dopo un errore in attacco e un muro subito Colombo prova a cambiare la diagonale palleggiatore opposto, inserendo D’Ettorre e Piccioni. Le nerofucsia hanno una piccola reazione e piazzano un parziale di 5-1 che porta al time out ospite (12-20). Bodio rientra in campo decisa a chiudere la pratica al più presto e con un contro parziale di 1-5 si porta a casa anche il secondo set.

Terzo set

Il terzo set si apre con D’Ettorre ed Herrnhof in campo per Mariottini e Capano. La partenza questa volta è buona (4-4), ma poi le nerofucsia tornano a faticare in ricezione e attacco permettendo alle lombarde di prendere il largo (4-8). Sul 4-9 rientra in campo Mariottini, poi sul 6-11 si vede in campo Bevilacqua per il giro dietro di Guiotto (mentre Baratella sostituisce in ricezione Lisa Herrnhof). I cambi, però, non modificano l’inerzia della gara, che Bodio continua a controllare senza tante difficoltà (9-16). La battuta di Irene Zecchini regala un po’ di respiro alle nerofucsia, che si avvicinano a sole quattro lunghezze di distanza, costringendo al time out Bodio. Al rientro in campo le ospiti riprendono subito il pallino del gioco; Colombo prova a rafforzare la ricezione con Capano al posto di Morandi in seconda linea, ma il cambio non produce grandi effetti e si chiude con le biellesi ancora sotto di cinque lunghezze (16-21). Il finale vola via veloce: Bodio si conquista otto palle match, spreca le prime due e si conquista la vittoria alla terza.

ABI LOGISTICS BIELLA – KING CUP BODIO 0-3 (15-25, 13-25, 18-25)

Abi Logistics Biella: Mariottini 1, Morandi 9, Guiotto 4, Irene Zecchini 6, Rocci 7, Capano 3, Herrnhof 4, Bevilacqua 2, Piccioni 1, D’Ettorre, libero Baratella. N.e. Vecco Garda, Peruzzo, Clara Zecchini. Allenatore Colombo e D’Ettorre.

King Cup Bodio: Volpi 1, Merlotti 10, Ranghetti 8, Moraghi 10, Massara 15, Re Dionigi 13, libero Orsenigo. N.e. Varone, Toniolo, Olgiati, Gnocchi, Garbarini, Mutti. Allenatore Lucchini.

Altri Risultati: Senago-Yamamay Busto Arsizio 3-1, Lilliput-Cinisello 1-3, Acqua Calizzano Carcare-Colombo Certosa 3-0, Pavic Romagnano-Canavese 3-0, Polar Volley Busnago-Fordsara Unionvolley 3-2, Parella Torino-Iglina Albisola 3-1.

Classifica: Uniabita Cinisello 35, Parella Torino 35, Abi Logistics 34, Pavic Romagnano 34, Acqua Calizzano Carcare 31, King Cup Bodio 31, Canavese Volley 29, Iglina Albisola 28, Memit Senago 22, Lilliput 21, Yamamay Busto Arsizio 18, Fordsara Unionvolley 10, Polar Volley Busnago 7, Colombo Certosa 1.