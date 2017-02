Tessitori: «Sto bene. Ma posso ancora migliorare»

BIELLA - Amedeo Tessitori protagonista in conferenza al termine di Angelico Biella-Basket Agropoli 88-78. Ecco le dichiarazioni rilasciate alla stampa: «Non era una partita semplice. Agropoli vive un periodo difficile e di certo era venuta qui per vincere: l'ingresso di Santolamazza nel finale è stata una chiara scelta tecnica per provare a portare a casa la partita. Siamo stati bravi a restare sul pezzo per tutti i quaranta minuti e a dare il colpo decisivo nell'ultimo quarto. Abbiamo raggiunto il record delle undici vittorie, quindi è andata bene».

La chiave? La costanza

«Dopo cinque minuti in campo, non possiamo pensare di essere a più venti sull'avversario. Era una partita da giocare con intelligenza e ci stava arrivare, anche all'ultimo quarto, con magari un po' più di parità nel punteggio e non un ampio divario. Siamo stati bravi a chiuderla alla fine. La chiave del match è stata la costanza».

Mi sento bene

«Non penso di essere al cento per cento. Mi sento bene, abbiamo fatto un ottimo lavoro dal punto di vista fisico e i minuti che gioco non sono più stancanti come a inizio stagione, quando avevo difficoltà fisiche. Penso di essere arrivato a un buon punto del mio stato di forma, nel programma che ci si era dati a inizio anno. Sono sulla giusta strada. Sono contento dell'aiuto e della serietà che mi sta dando la società e del lavoro che stanno svolgendo per me. Spero nei momenti decisivi di rendere la mano e ripagare la fiducia, di arrivare al cento per cento».

Sogno l'Eurolega

«Il mio sogno? Devo dire «Voglio giocare in NBA?» (ride, ndr). Arrivare a giocare al livello più alto possibile che i miei limiti mi permetteranno. Mi piacerebbe giocare un giorno in Eurolega, però c'è tanta tanta tanta strada da fare. Il sogno a livello di squadra? Non lo posso dire...non voglio essere quello che l'ha gufata».