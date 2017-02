Finanza, sequestrati migliaia di deodoranti pericolosi

BIELLA - Nei giorni scorso i militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, sviluppando informazioni scaturite dall’operazione «DETOX», eseguita dal gruppo della Guardia di Finanza di Monza, hanno effettuato un controllo mirato nei confronti di un esercizio commerciale cittadino, al cui interno sono stati rinvenuti e sequestrati, per violazione al codice del consumo 2480 deodoranti per ambienti che agiscono per combustione, incensi, riportanti il marchio "HEM".I prodotti in questione risultano essere stati inseriti nella lista dei prodotti pericolosi e non vendibili.

Il punto

I prodotti in questione risultano essere stati inseriti nel 2016 nel sistema RAPEX della Commissione Europea nella lista dei prodotti pericolosi e non vendibili. Il Rapex è un valido strumento per proteggere i consumatori europei dai prodotti pericolosi e riguarda la maggior parte dei beni di consumo. Quando viene accertata la pericolosità di un prodotto (ad es. un giocattolo, un elettrodomestico), l’Autorità nazionale competente adotta gli opportuni provvedimenti per eliminare il pericolo ed il prodotto viene segnalato alla Commissione europea (Direzione generale salute e tutela dei consumatori) informandola dei rischi che presenta e dei provvedimenti adottati dall’Autorità dello Stato membro, quali possono essere il ritiro del prodotto dal mercato o la diffusione di un alert.

L'indagine

I militari hanno quindi segnalato all'autorità giudiziaria il titolare del negozio per violazione dell'art. 107 del D.lgs 206/2005 (codice del consumo) che prevede la pena dell'arresto fino ad un anno e l'ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro.